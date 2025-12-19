Премьер Венгрии раскритиковал идею ЕС по конфискации активов России

Орбан: идея с конфискацией активов России была «мертвой» с самого начала

Использование замороженных в Европе активов России для предоставления Украине «репарационного кредита» было изначально «мертвой идеей», поскольку юридически такой шаг недопустим. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

По мнению политика, изъятие российских активов было бы равносильно «объявлению войны».

19 декабря лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета блока. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идея задействовать замороженные российские активы для прямого финансирования Киева в итоговое решение включена не была. Тем не менее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС «оставляет за собой право использовать активы России».

Президент России Владимир Путин до этого называл «воровством» планы ЕС по использованию российских активов.

Ранее премьер Бельгии заявил, что ЕС не намерен когда-либо возвращать активы России.