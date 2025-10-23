На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Баранец: Киев осознал, что без прекращения огня на ЗАЭС не обойтись

Военэксперт Баранец: Киеву нужна электроэнергия с ЗАЭС
true
true
true
close
Alexander Ermochenko/Reuters

Киев согласился на локальное перемирие для ремонта Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), поскольку наконец вспомнил, что ему тоже необходимо электричество. Такое мнение высказал военный обозреватель Виктор Баранец. Его слова цитирует Tsargrad.tv. Эксперт напомнил, что ЗАЭС давала большое количество энергии не только Запорожской области, но и самой Украине.

«Украина сегодня испытывает жутчайший дефицит электроэнергии. Возможно, до их тупых мозгов дошло, что шутить с Запорожской АЭС нельзя не только из-за условий безопасности, но из-за того, что можно хоть каким-то образом еще получать электричество. Весьма возможно, что в гарантиях безопасности говорится, что обстрелы прекратятся», — сказал Баранец.

Он допустил, что это и послужило поводом, чтобы Россия пошла на энергетический компромисс.

18 октября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Россия и Украина договорились о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС для ремонта поврежденных линий электропередачи (ЛЭП). Работы, по оценкам руководства станции, займут около недели, безопасность энергетиков обеспечивают военные. В «Росатоме» ранее назвали решение о прекращении огня «непростым» и подчеркивали, что оно требует зеркальности со стороны Киева.

Ранее стало известно о невозможности строительства резервной ЛЭП для ЗАЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами