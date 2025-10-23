Баранец: Киев осознал, что без прекращения огня на ЗАЭС не обойтись

Киев согласился на локальное перемирие для ремонта Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), поскольку наконец вспомнил, что ему тоже необходимо электричество. Такое мнение высказал военный обозреватель Виктор Баранец. Его слова цитирует Tsargrad.tv. Эксперт напомнил, что ЗАЭС давала большое количество энергии не только Запорожской области, но и самой Украине.

«Украина сегодня испытывает жутчайший дефицит электроэнергии. Возможно, до их тупых мозгов дошло, что шутить с Запорожской АЭС нельзя не только из-за условий безопасности, но из-за того, что можно хоть каким-то образом еще получать электричество. Весьма возможно, что в гарантиях безопасности говорится, что обстрелы прекратятся», — сказал Баранец.

Он допустил, что это и послужило поводом, чтобы Россия пошла на энергетический компромисс.

18 октября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Россия и Украина договорились о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС для ремонта поврежденных линий электропередачи (ЛЭП). Работы, по оценкам руководства станции, займут около недели, безопасность энергетиков обеспечивают военные. В «Росатоме» ранее назвали решение о прекращении огня «непростым» и подчеркивали, что оно требует зеркальности со стороны Киева.

Ранее стало известно о невозможности строительства резервной ЛЭП для ЗАЭС.