Глава «Росатома» заявил о невозможности строительства резервной ЛЭП для ЗАЭС

Лихачев: строительство новой резервной ЛЭП для ЗАЭС сейчас невозможно
Alexander Ermochenko/Reuters

В настоящее время создание еще одной резервной линии электропередачи (ЛЭП) для электроснабжения Запорожской АЭС невозможно из-за обстрелов и угроз со стороны Киева. Об этом рассказал РИА Новости генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Все под обстрелами находится... И более того, мы знаем заявления украинской стороны, что они не дадут нам это сделать. В силу того, что просто будут бить по людям, по строителям», — сообщил он.

При этом Лихачев уточнил, что вопрос строительства резервной ЛЭП для питания ЗАЭС, которая бы проходила по территории России, поднимался.

11 октября глава «Росатома» заявил, что на Запорожской АЭС возможно восстановить внешнее электроснабжение, переговоры по этому вопросу идут, в том числе с участием главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

До этого сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич предупредил Украину об ответе на обстрелы ЗАЭС. По его словам, Киев «играет с огнем», нанося удары по станции, и это ничем хорошим для украинских властей не закончится.

Ранее в МАГАТЭ указали на риски ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

