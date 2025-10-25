На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ребенка нашли под завалами после взрыва в жилом доме в Сочи

SHOT: маленькую девочку нашли под завалами после взрыва газа в доме в Сочи
FotograFFF/Shutterstock

Спасатели нашли маленькую девочку под завалами после взрыва газа в жилом доме в Сочи. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как говорится в сообщении, сейчас пострадавшую ребенка везут в больницу.

В ночь на 25 октября в многоквартирном доме в Сочи, расположенном на улице Тимирязева, произошел взрыв газа. Один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще один пострадал.

По информации МЧС, инцидент случился в квартире на четвертом этаже. Взрыв привел к пожару на площади 15 кв. м.

15 сентября в многоквартирном доме в Ангарске произошел взрыв газа. В результате в квартире на первом этаже оказались выбиты окна, при этом возгорания не последовало. Как рассказали в МЧС, один человек — 56-летний мужчина — не выжил.

Ранее в жилом доме в Москве произошел взрыв.

