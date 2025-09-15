На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
При взрыве в Ангарске погиб мужчина

МЧС сообщило о гибели мужчины при взрыве газа в Ангарске
При взрыве газа в Ангарске в Иркутской области погиб 56-летний мужчина. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба МЧС региона.

Тело жертвы было обнаружено при разборе завалов в пятиэтажном доме. Также были обнаружены двое пострадавших, их доставили в больницу.

Мэр Ангарского округа Сергей Петров в своем Telegram-канале сообщил, что в связи с происшествием в Ангарске был введен режим ЧС.

«В 12-м микрорайоне в квартире на втором этаже дома 12 произошел взрыв бытового газа. По предварительной информации, в квартире находился человек с особенностями здоровья», — рассказал чиновник.

Спасательные работы планируется начать после того, как специалисты исключат возможность обрушения конструкций здания.

По словам Петрова, ранения получили 40-летний мужчина и 12-летняя девочка, проживавшие над квартирой, в которой произошел взрыв. Мужчина получил компрессионный перелом позвоночника, ребенок — ушибы мягких тканей лица и сотрясение головного мозга.

Жители поврежденного взрывом подъезда эвакуированы, 22 из 79 жителей отправились в пункт временного размещения на базе школы №4.

Ранее в Литве задержали поезд в Калининград из-за возгорания вагонов с газом.

