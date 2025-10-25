В Сочи произошел взрыв газа в многоэтажке

В Сочи после взрыва газа в многоквартирном доме погиб человек

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Сочи, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«В 01:10 мск <…> поступило сообщение о возгорании по адресу: город Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева. В 01:17 мск по прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на 4-м этаже с последующим горением на площади 15 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

По его информации, в результате случившегося также пострадал человек.

1 октября в придорожном кафе, расположенном в селе Стальское Кизилюртовского района Дагестана, произошел взрыв бытового газа, из-за чего пострадали четыре человека. Пожара после взрыва не последовало. В результате ЧП в заведении были выбиты стекла. Пострадавших доставили в центральную городскую больницу Кизилюрта.

Ранее в Петербурге в жилом доме произошел пожар после взрыва газа.