На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сочи произошел взрыв газа в многоэтажке

В Сочи после взрыва газа в многоквартирном доме погиб человек
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Сочи, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«В 01:10 мск <…> поступило сообщение о возгорании по адресу: город Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева. В 01:17 мск по прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на 4-м этаже с последующим горением на площади 15 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

По его информации, в результате случившегося также пострадал человек.

1 октября в придорожном кафе, расположенном в селе Стальское Кизилюртовского района Дагестана, произошел взрыв бытового газа, из-за чего пострадали четыре человека. Пожара после взрыва не последовало. В результате ЧП в заведении были выбиты стекла. Пострадавших доставили в центральную городскую больницу Кизилюрта.

Ранее в Петербурге в жилом доме произошел пожар после взрыва газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами