Три человека пострадали в результате взрыва газа в Иркутской области

В многоквартирном доме в Ангарске произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадали трое человек. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Рано утром в Ангарске в многоквартирном доме произошел хлопок газовоздушной смеси. В квартире на первом этаже выбило окна, возгорания не последовало. По предварительной информации, пострадали три человека, двое — госпитализированы», — написал глава региона.

Кобзев добавил, что после инцидента 79 жильцов, в том числе 12 детей, самостоятельно покинули здание. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС России, отметил губернатор.

В конце августа в одном из жилых домов Кировского района Санкт-Петербурга произошел взрыв газа с последующим пожаром. В результате инцидента один человек вылетел на улицу, его состояние было неизвестно. Также известно о втором пострадавшем, медики оказывали ему помощь.

Ранее на видео попал момент взрыва газа в 10-этажке в Саратове.