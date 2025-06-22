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В жилом доме на севере Москвы произошел взрыв

360: взрыв прогремел на первом этаже дома на Учинской улице в Москве
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Telegram-канал «Москва с огоньком»

Взрыв произошел на первом этаже дома на Учинской улице в Москве, есть пострадавшие. Об этом в Telegram-канале сообщает телеканал «360».

Утверждается, что в результате происшествия пострадали два человека. Об их состоянии пока не сообщается.

По данным телеканала, взрывной волной выбило двери двух квартир жилого дома. После взрыва началось возгорание.

По предварительным данным, ЧП произошло во время ремонтных работ.

До этого в селе Аргудан Лескенского района Кабардино-Балкарии произошел взрыв газа, в результате которого пострадали семь человек, включая двух детей.

14 июня в одном из многоквартирных домов Архангельска произошел взрыв газа с последующим пожаром. По предварительным данным, в результате происшествия частично обрушилась кровля.

Ранее свыше 40 квартир оказались повреждены в результате взрыва газа в Ставрополе.

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