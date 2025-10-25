Водителя автобуса, домогавшегося девочки, арестовали в Подмосковье

В Подмосковье избрали меру пресечения 38-летнему водителю, обвиняемому в домогательствах к ребенку. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Суд избрал водителю маршрутного такси меру пресечения в виде заключения под стражу. Арестованного обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, в отношении девятилетней девочки.

По словам очевидцев, инцидент произошел 20 октября в одной из маршруток Сабурово. Пассажиры сняли, как водитель засовывал руку под куртку сидящей рядом с ним школьницы. Очевидцы отметили, что девочка была в шоке, а затем вышла на одной из остановок. Сам водитель объяснил инцидент тем, что без каких-либо специальных намерений «просто поставил руку».

