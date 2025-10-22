На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвич напал на контролера в трамвае, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как пассажир побил контролера в трамвае из-за денег
true
true
true

В Москве пассажир ударил контролера в момент проверки оплаты. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Пассажир напал на контролера при проверке оплаты проезда в столичном трамвае №50 и ударил его по лицу. Молодого человека задержали, по статье о насилии в отношении представителя власти ему грозит до пяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в общественном транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах заметно, как пассажир ударяет по лицу контролера, тогда двое мужчин останавливают нарушителя. По данным Дептранса, с начала 2025 года уже возбуждено 30 уголовных дел за нападения на контролеров.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде произошла перестрелка на автозаводе. На кадрах видно, как проезжает автомобиль и кричат люди, после чего слышны несколько выстрелов. По информации канала, утром местные жители обнаружили следы от пуль на припаркованных автомобилях и разбитую витрину магазина.

Ранее в Воронеже пассажиры устроили драку в общественном транспорте.

