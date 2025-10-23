На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Просто руку поставил»: водитель автобуса прокомментировал домогательства в отношении девочки

В Подмосковье водитель, домогавшийся ребенка, прокомментировал свои действия
true
true
true

Водитель автобуса, который домогался школьницы в Красногорске, прокомментировал свои действия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«МВД России публикует видео с злоумышленником, который совершил противоправные действия в отношении школьницы в рейсовом автобусе в Красногорске», — говорится в сообщении.

На опубликованной записи слышно, как водитель рассказывает, что во время поездки просто «поставил руку», при этом он сделал это «не специально». Кроме того, мужчина сообщает, что правоохранители задержали его в аэропорту Домодедово.

По словам очевидцев, инцидент произошел 20 октября в одной из маршруток Сабурово. Пассажиры сняли, как водитель засовывал руку под куртку сидящей рядом с ним школьницы. Очевидцы отметили, что девочка была в шоке, а затем вышла на одной из остановок. В полиции сообщили, что в ходе мониторинга интернета обратили внимание на видео, где водитель рейсового автобуса залезает рукой под куртку школьницы.

Ранее в Москве пассажир ударил контролера по лицу в момент проверки оплаты.

