«Была в шоке»: в Подмосковье на видео сняли, как водитель залез под одежду к ребенку

В Подмосковье водитель автобуса домогался ребенка во время поездки
true
true
true

В Подмосковье местные жители обвинили водителя автобуса в домогательствах к детям-пассажирам. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно Москва».

«Один из эпизодов случился 20 октября в маршрутке 1212к в Сабурово. Пассажиры стали свидетелями того, как водитель во время поездки пытался залез под куртку 9-летней девочки. Очевидцам удалось снять момент приставания мужчины к ребенку на видео, по их словам, девочка была в состоянии шока и вышла на одной из остановок по пути», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина рукой пытается залезть девочке под куртку. По словам очевидцев, водитель и ранее мог домогаться детей во время поездки. В настоящее время жители поселка ищут родителей девочки, которые могут знать больше о произошедшем и написать заявление в полицию.

До этого сообщалось, что в Москве пассажир ударил контролера по лицу в момент проверки оплаты.

Ранее последние секунды жизни бразильского футболиста перед ДТП попали на видео.

