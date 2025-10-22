«Была в шоке»: в Подмосковье на видео сняли, как водитель залез под одежду к ребенку

В Подмосковье местные жители обвинили водителя автобуса в домогательствах к детям-пассажирам. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно Москва».

«Один из эпизодов случился 20 октября в маршрутке 1212к в Сабурово. Пассажиры стали свидетелями того, как водитель во время поездки пытался залез под куртку 9-летней девочки. Очевидцам удалось снять момент приставания мужчины к ребенку на видео, по их словам, девочка была в состоянии шока и вышла на одной из остановок по пути», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина рукой пытается залезть девочке под куртку. По словам очевидцев, водитель и ранее мог домогаться детей во время поездки. В настоящее время жители поселка ищут родителей девочки, которые могут знать больше о произошедшем и написать заявление в полицию.

