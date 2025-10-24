Россиянин украл у возлюбленной телефон после скандала из-за ревности

В Махачкале мужчина украл у избранницы телефон после скандала из-за ревности

В Махачкале 28-летний мужчина поссорился с 19-летней избранницей из-за ревности и украл у нее телефон. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 22 октября. Местный житель пригласил девушку в квартиру, которую снял посуточно. Спустя некоторое время между ними на почве ревности произошел конфликт, после чего избранница мужчины решила уйти. Уже на улице он догнал ее, забрал у нее дорогостоящий мобильный телефон и скрылся с места происшествия.

Похищенный гаджет мужчина впоследствии сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ — грабеж. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

