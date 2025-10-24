На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин украл у возлюбленной телефон после скандала из-за ревности

В Махачкале мужчина украл у избранницы телефон после скандала из-за ревности
true
true
true
close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В Махачкале 28-летний мужчина поссорился с 19-летней избранницей из-за ревности и украл у нее телефон. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 22 октября. Местный житель пригласил девушку в квартиру, которую снял посуточно. Спустя некоторое время между ними на почве ревности произошел конфликт, после чего избранница мужчины решила уйти. Уже на улице он догнал ее, забрал у нее дорогостоящий мобильный телефон и скрылся с места происшествия.

Похищенный гаджет мужчина впоследствии сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ — грабеж. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее россиянин напал на возлюбленную с гаечным ключом, чтобы помириться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами