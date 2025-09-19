Россиянин напал на возлюбленную с гаечным ключом, чтобы помириться

В Саратовской области мужчина напал на возлюбленную, чтобы помириться

В Саратовской области 24-летний мужчина напал на 29-летнюю возлюбленную с гаечным ключом, чтобы помириться. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в начале сентября, когда житель города Балакова пришел на работу к своей экс-сожительнице с целью примирения. После отказа женщины возобновлять отношения мужчина нанес ей побои, причинив травму головы и многочисленные ушибы, а также угрожал физическим устранением, демонстрируя гаечный ключ.

Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение Балаковского района. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Подозреваемый сознался в содеянном, в качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Его действиям дадут оценку после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее россиянин попытался вернуть возлюбленную, обокрав ее квартиру.