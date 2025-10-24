На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Знакомство в соцсетях закончилось для россиянки изнасилованием

В Воронежской области осудили мужчину, изнасиловавшего знакомую из соцсетей
close
Depositphotos

В Воронежской области вынесли приговор мужчине, который изнасиловал новую знакомую из соцсетей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 20 июля этого года. Мужчина пригласил знакомую, с которой общался в социальных сетях, отдохнуть с его родственниками на пруду в Воробьевском районе. Позже они вернулись в дом к мужчине, и он предложил спутнице вступить в половую связь. После ее отказа он избил ее, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и изнасиловал.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы и написала заявление. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда 53-летний мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 132 УК РФ и ч. 1 ст. 131 УК РФ. Ему назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее в Москве женщина спрыгнула с балкона, спасаясь от сожителя после изнасилования.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами