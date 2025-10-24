Знакомство в соцсетях закончилось для россиянки изнасилованием

В Воронежской области вынесли приговор мужчине, который изнасиловал новую знакомую из соцсетей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 20 июля этого года. Мужчина пригласил знакомую, с которой общался в социальных сетях, отдохнуть с его родственниками на пруду в Воробьевском районе. Позже они вернулись в дом к мужчине, и он предложил спутнице вступить в половую связь. После ее отказа он избил ее, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и изнасиловал.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы и написала заявление. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда 53-летний мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 132 УК РФ и ч. 1 ст. 131 УК РФ. Ему назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

