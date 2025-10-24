На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве женщина спрыгнула с балкона, спасаясь от сожителя после изнасилования

Дальнобойщик изнасиловал блендером учительницу, после чего та выпала из окна
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве мужчина насиловал сожительницу блендером, после чего та выпрыгнула из окна, чтобы спастись. Об этом сообщает столичный СК.

Все произошло 11 октября в квартире на Херсонской улице. Мужчина, находившийся в запое, поссорился с партнершей и применил к ней физическую силу. После чего женщина потеряла сознание и очнулась лишь на следующий день. В медицинском учреждении, куда обратилась пострадавшая, ей диагностировали сотрясение головного мозга.

Пытки возобновились уже 16 октября и продолжались несколько дней. Злоумышленник заманил жертву в квартиру, где вновь поднял на нее руку, а затем, угрожая женщине расправой, совершил насильственные действия сексуального характера. Сообщается, что он надругался над ней, используя включенный в сеть погружной блендер. Затем мужчина покинул квартиру, забрав у сожительницы мобильный телефон и ключи от входной двери. Тогда изувеченная женщина спрыгнула с балкона и попала в больницу.

Как стало известно mk.ru, насильнику 47 лет, он работает дальнобойщиком, а во Владимирской области у него остались жена и дочь. Пострадавшая — 49-летняя учительница математики переехала в Москву Владивостока. Пара начала общаться два года назад на сайте знакомств, а августе этого года женщина предложила избраннику съехаться. Еще до переезда у мужчины проявились агрессивные черты характера, а в октябре он начал пить и избивать сожительницу. По некоторым данным, ссора между ними произошла на фоне ревности.

ГСУ СКР по Москве возбудил в отношении местного жителя дела по пяти статьям, включая «Изнасилование», «Незаконное лишение свободы», «Истязание». Подозреваемый уже задержан.

Ранее подростки месяцами насиловали учительницу, обокрали ее и сожгли квартиру.

