Россиянин получил срок за мошенничество с инвестициями на 300 млн рублей

В Саратове мошенника приговорили к 7 годам за аферу с кооперативами на 300 млн

Суд в Саратове приговорил местного жителя к семи годам колонии общего режима за мошенничество с кооперативами на сумму, превышающую 300 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в 2020-2021 годах мужчина вместе с подельниками организовал кооперативы и от их имени заключил соглашения с 559 гражданами, которых убедил, что занимается инвестированием в аграрную промышленность и фармацевтику. Обязательства по вложениям после заключения договоров кооперативы не исполняли.

Отмечается, что в суде мошенник свою вину не признал.

До этого в МВД рассказали, что мошенники стали внедрять в схемы обмана россиян использование Telegram-ботов, имитирующих проведение сделок с растущим доходом. Деятельность таких ботов убеждает пользователей в том, что при вложении собственных средств в по факту «липовые» ценные бумаги они могут разбогатеть.

Ранее эксперт объяснил, откуда у российских пенсионеров миллионы для мошенников.