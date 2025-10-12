В полиции рассказали, как мошенники обманывают россиян при помощи «инвестиций»

Мошенники стали внедрять в схемы обмана россиян использование Telegram-ботов, имитирующих проведение сделок с растущим доходом. Об этом сообщили ТАСС в МВД России.

«Telegram-боты используются для мошенничества в сфере инвестиций», — пояснили в ведомстве.

Деятельность таких ботов убеждает пользователей в том, что при вложении собственных средств в по факту «липовые» ценные бумаги они могут разбогатеть.

Недавно в полиции раскрыли методы, с помощью которых злоумышленники вовлекают подростков в преступную деятельность через соцсети и мессенджеры. В документе указано, что вербовщики обычно начинают общение с публикации позитивного или юмористического контента, постепенно переходя к противоправным предложениям. Кроме того, злоумышленники нередко используют экономические манипуляции, создавая у подростков иллюзию успешности и привлекательного образа жизни.

Мошенники все активнее вовлекают несовершеннолетних в противоправную деятельность, так как они легче поддаются манипулированию. В ведомстве считают, что выбор мошенников нередко падает на подростков из-за их высокой технической грамотности и уверенного пользования интернетом.

Ранее россиян предупредили о крадущих подписи мошенниках в интернете.