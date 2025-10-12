На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В полиции рассказали, как мошенники обманывают россиян при помощи «инвестиций»

МВД: мошенники похищают деньги через Telegram-боты для инвестиций
true
true
true
close
Shutterstock

Мошенники стали внедрять в схемы обмана россиян использование Telegram-ботов, имитирующих проведение сделок с растущим доходом. Об этом сообщили ТАСС в МВД России.

«Telegram-боты используются для мошенничества в сфере инвестиций», — пояснили в ведомстве.

Деятельность таких ботов убеждает пользователей в том, что при вложении собственных средств в по факту «липовые» ценные бумаги они могут разбогатеть.

Недавно в полиции раскрыли методы, с помощью которых злоумышленники вовлекают подростков в преступную деятельность через соцсети и мессенджеры. В документе указано, что вербовщики обычно начинают общение с публикации позитивного или юмористического контента, постепенно переходя к противоправным предложениям. Кроме того, злоумышленники нередко используют экономические манипуляции, создавая у подростков иллюзию успешности и привлекательного образа жизни.

Мошенники все активнее вовлекают несовершеннолетних в противоправную деятельность, так как они легче поддаются манипулированию. В ведомстве считают, что выбор мошенников нередко падает на подростков из-за их высокой технической грамотности и уверенного пользования интернетом.

Ранее россиян предупредили о крадущих подписи мошенниках в интернете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами