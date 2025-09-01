Эксперт объяснил, откуда у российских пенсионеров миллионы для мошенников

В 2025 году пенсионеры в России лишились не менее 3,5 млрд рублей. Сумма ущерба обычно варьируется от 30 тыс. до 20 млн рублей, при этом все чаще в руки мошенников попадают крупные капиталы — от 5 млн рублей. Откуда у жертв мошенников такие деньги, «Газета.Ru» рассказал Ярослав Остудин, бизнесмен, владелец банка и страховой компании, эксперт по инвестициям и финансовым рискам.

«Существует стереотип, что пенсионеры — это россияне, живущие за чертой бедности, а в Москве живут богатые пенсионеры, поэтому так и резонируют заголовки в прессе. Впрочем, в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и других крупных городах никто давно не удивляется, если пенсионер живет на 100-150 тыс. рублей в месяц. Это не какой-то элитный сегмент, просто сумма складывается: пенсия, подработка, аренда, проценты. И главное — многие из них успели накопить. Не в криптовалюте или акциях, а спокойно и по старинке — в банках, на вкладах, в «квартирных» инвестициях. Все чаще пожилые люди продолжают работать, сдают жилье, держат вклады, участвуют в программах накоплений», — комментирует Остудин.

По словам эксперта, средний вклад пенсионера в банке — около 0,5 млн рублей. Но это цифра по стране. В мегаполисах, уточняет он, суммы куда выше.

«Есть масса клиентов, которым за 65, и на счету у них не по 500 тысяч, а по два-три миллиона. И это даже не обязательно бизнесмены или генералы. Просто кто-то продал дачу, кто-то копил 20 лет, кто-то вложился в квартиру еще в нулевые. Эти люди не бедные и не беспомощные. Но именно поэтому они попадают в зону риска», — добавил он.

Мошенники не тратят время на случайных людей. Они звонят целенаправленно, выстраивают легенду, используют фальшивые номера, играют на доверии. В июне в Петербурге 78-летняя женщина перевела «представителю банка» пять миллионов рублей. В Подмосковье 82-летний мужчина отдал 7,4 миллиона — якобы «следователю». За каждой такой историей — точный расчет.

«Это огромный рынок. И мошенники, конечно, тоже это видят. Они смотрят на те же цифры, что и мы, — комментирует Остудин. — Понимают, где сосредоточены деньги. Изучают утечки баз, звонят по чужим клиентским анкетам, используют страх, давление, срочность. Знают, как говорить, чтобы человек не думал, а делал. Особенно, если он пожилой, живет один и боится потерять все».

По мнению эксперта, почти 60% пенсионеров делают перевод в течение трех часов после первого звонка. У трети сумма превышает миллион. Остудин называет это моментом отключения логики:

«Когда звонит «служба безопасности», человек не анализирует, он реагирует. Пугается, стесняется, старается быть полезным. Он не глупый — просто у него нет времени подумать. А у мошенника — есть весь сценарий».

Остановить это можно — и нужно. Не только техническими средствами.

«Двухфакторная идентификация, конечно, важна, — говорит Остудин. — Но она не спасет, если человек ведется на байки мошенников, сам отдает накопления для инкассации в безопасный банк, передает одноразовый код подтверждения по телефону, соглашается зарегистрироваться на сайте, чтобы получить государственную выплату или подарки как заслуженному работнику предприятия. Поэтому главный совет — не спешить. Прервать разговор. Позвонить в банк по официальному номеру, посоветоваться с близкими. Лучше проверить лишний раз, чем потом терять накопления всей жизни».

Ключевая роль здесь у родственников. Именно близкие чаще всего становятся последним барьером между мошенником и переводом. Совместная проверка счетов, разговор, обсуждение подозрительных звонков — это и есть настоящая защита. Остудин подчеркивает: «Пенсионеры могут быть богатыми, опытными и умными. Но когда рядом нет никого, кто бы вовремя сказал: «Стой» — все это не помогает».

Сегодня старшее поколение управляет серьезными деньгами. Уровень риска — соответствующий. Неформальный разговор с внуком может оказаться эффективнее банковского бота. И если уж кто-то должен выигрывать в этой ситуации, то точно не те, кто звонит с поддельного номера и вымогает переводы «для сохранности», резюмировал эксперт.

