Грузовик пытался въехать на базу береговой охраны США

Грузовик пытался въехать на базу береговой охраны США, по нему открыли огонь
Антон Денисов/РИА Новости

Грузовик пытался проникнуть на базу береговой охраны Соединенных Штатов в Калифорнии, правоохранители открыли по нему огонь. Об этом само ведомство сообщило в социальной сети X.

По информации береговой охраны, 23 октября вечером сотрудники, которые работают в Аламиде на острове Кост-Гард, заметили хаотично двигающийся грузовик. Он пытался попасть на базу силовиков. Сотрудники потребовали водителя остановиться, однако он стал двигаться задним ходом.

«Когда действия автомобиля стали представлять прямую угрозу безопасности сотрудников, правоохранители несколько раз открыли огонь (по грузовику - ред.)», — отмечается в публикации.

Береговая охрана США уточнила, что никто из сотрудников не пострадал, о состоянии водителя грузового автомобиля не сообщается. Федеральное бюро расследований устанавливает обстоятельства произошедшего.

22 октября сообщалось, что в ворота Секретной службы США у Белого дома в Вашингтоне въехал автомобиль, водителя задержали.

Ранее автомобиль въехал в толпу людей в США.

