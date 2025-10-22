Автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома

Автомобиль въехал в ворота Секретной службы США у Белого дома в Вашингтоне, водителя задержали. Об этом сообщила Секретная служба в социальной сети Х.

«Примерно в 22:37 (5:37 мск) человек въехал на автомобиле в ворота Секретной службы, в Вашингтоне, округ Колумбия», — говорится в публикации.

Уточняется, что автомобиль осмотрели и признали безопасным. Секретной службой расследуются причины произошедшего.

В сентябре автомобиль врезался в толпу людей на фестивале «Кипона» в США. Инцидент произошел в штате Пенсильвания. Были госпитализированы три человека, включая 6-летнего мальчика.

6 сентября на северо-западе Франции автомобиль врезался в толпу, в результате семь человек пострадали. Инцидент произошел в прибрежном городе Пиру, департамент Манш. Врачи оказали помощь четырем пешеходам и двум пассажирам автомобиля. Местные СМИ уточняют, что транспортное средство врезалось в террасу пиццерии.

Ранее водитель самосвала дважды наехал на толпу людей из-за конфликта.