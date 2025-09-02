Автомобиль въехал в толпу людей в США

ABC News: автомобиль въехал в толпу людей на фестивале в США

Автомобиль врезался в толпу людей на фестивале «Кипона» в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News. Инциде произошел в штате Пенсильвания.

«Были госпитализированы три человека, включая 6-летнего мальчика, который сейчас в критическом состоянии. Двое других взрослых - мужчина из городского департамента дорожного строительства и женщина, которая была в инвалидном кресле во время инцидента, находятся в стабильном состоянии», - сообщает телеканал.

На сегодняшний момент неизвестно, был ли наезд умышленным или случайным. Водитель арестован, проводится расследование.

Фестиваль «Кипона» посвящен наследию коренных американцев.

В Новосибирске 10 августа около 5 утра на улице Петухова, 79Б. водитель самосвала Howo дважды намеренно сдал задним ходом в толпу людей, стоявших на крыльце кафе-бара.

«Причиной поступка стала месть за драку, в ходе которой, по предварительной информации, был избит его знакомый. К счастью, несмотря на пугающие кадры, обошлось без пострадавших — повреждены лишь козырек, крыльцо и стены этого заведения», — сообщил канал «АСТ-54. Black».

Ранее в Петрозаводске пикап влетел в толпу пешеходов.