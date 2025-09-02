На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автомобиль въехал в толпу людей в США

ABC News: автомобиль въехал в толпу людей на фестивале в США
true
true
true
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Автомобиль врезался в толпу людей на фестивале «Кипона» в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News. Инциде произошел в штате Пенсильвания.

«Были госпитализированы три человека, включая 6-летнего мальчика, который сейчас в критическом состоянии. Двое других взрослых - мужчина из городского департамента дорожного строительства и женщина, которая была в инвалидном кресле во время инцидента, находятся в стабильном состоянии», - сообщает телеканал.

На сегодняшний момент неизвестно, был ли наезд умышленным или случайным. Водитель арестован, проводится расследование.

Фестиваль «Кипона» посвящен наследию коренных американцев.

В Новосибирске 10 августа около 5 утра на улице Петухова, 79Б. водитель самосвала Howo дважды намеренно сдал задним ходом в толпу людей, стоявших на крыльце кафе-бара.

«Причиной поступка стала месть за драку, в ходе которой, по предварительной информации, был избит его знакомый. К счастью, несмотря на пугающие кадры, обошлось без пострадавших — повреждены лишь козырек, крыльцо и стены этого заведения», — сообщил канал «АСТ-54. Black».

Ранее в Петрозаводске пикап влетел в толпу пешеходов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами