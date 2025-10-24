Мошенники запугали пенсионерку из Омска и забрали у нее более 74 млн рублей

Запуганная пенсионерка из Омска отдала мошенникам больше 74 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области.

В начале октября 73-летняя женщина приняла звонок от неизвестного, который представился сотрудником ФСБ. Тот сразу же стал запугивать жертв, утверждая, что ей грозит уголовная ответственности за финансирование ВСУ и госизмену. Аферист звонил потерпевшей по видеосвязи, чтобы продемонстрировать форменное обмундирование, служебное удостоверение и даже рабочий кабинет.

Когда пенсионерка окончательно поверила в его легенду, злоумышленник потребовал от нее «задекларировать» все денежные средства и золотые украшения, хранившиеся дома. Сначала она перевела на неизвестные счета 4,5 млн рублей, а затем подготовила и сложила в пакет семь слитков из золота, 50 золотых монет и почти €10 тыс. Все эти драгоценности стоимостью свыше 70 млн она отдала курьеру.

Женщина продолжала общаться с родственниками, но не призналась им в том, что происходит на самом деле. В конце концов об этом узнали в полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

