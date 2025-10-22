Россиянка заработала $12 и потеряла 9 млн рублей, поверив мужчине с сайта знакомств

Экономист из Воронежа решила заработать на крипте и потеряла более 9 млн

Ведущий экономист из Воронежа лишилась сбережений, пытаясь заработать на криптовалюте, сообщили в пресс-службе полиции региона.

У 30-летней сотрудницы крупной энергетической компании завязалась переписка с мужчиной на сайте знакомств. Он представился успешным криптоинвестором и предложил женщине попробовать себя в этом ремесле. Он помог россиянке завести криптокошелек и вывести $12, однако затем период «успешных» сделок закончился.

С тех пор женщина лишь переводила крупные суммы на указанные реквизиты. В течение месяца она оформила кредитную карту, заняла деньги у матери и перевела мошенникам более 9,3 млн рублей. С жертвой на связи оставался «финансовый аналитик», а также общался «сотрудник по безопасности», который убедил ее пополнить счет для подтверждения легальности операций.

Устав от постоянных требований и отсутствия результата, горожанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее в Москве школьница отправила мошенникам на такси все деньги и украшения матери.