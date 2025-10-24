В Англии полицейские поймали грабителя, который попытался спрятаться от них под кроватью, пишет Daily Mail.

По данным полиции, в течение двух недель Билли Берд совершил ряд краж в магазинах, похитив алкоголь, продукты питания и топливо. Полиция арестовала злоумышленника в его доме. При задержании он безуспешно пытался спрятаться под кроватью.

Суд приговорил Билли Берда к восьми неделям тюрьмы. После освобождения ему запрещено посещать ограбленные им магазины в течение трех лет.

Сержант Кристофер Хилл отметил, что действия Берда нанесли ущерб местным предприятиям.

«Неоднократные кражи привели к убыткам для нескольких магазинов. Благодаря оперативной работе наших сотрудников преступник был быстро установлен и арестован. Новый приказ о запрете на посещение торговых точек защитит бизнес и покажет, что подобное поведение неприемлемо», — говорится в заявлении.

Ранее в Китае вор уснул на месте ограбления и был арестован.