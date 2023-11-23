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В Китае вор уснул на месте ограбления и был арестован

Asia One: в Китае мужчина уснул на месте ограбления и был арестован полицией

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Shutterstock

В Китае преступник уснул во время ограбления и был задержан полицией, пишет Asia One.

По сообщению местных СМИ, когда грабитель залез в дом, он услышал разговор людей и испугался. Поэтому вор решил подождать в другой комнате, когда домочадцы лягут спать, а после этого вынести все ценности. Однако китайцу не удалось осуществить задуманное — он уснул.

Хозяйка дома узнала, что внутри посторонние, услышав громкий храп. Женщина пошла на шум и вскоре увидела, как на полу спит незнакомый ей мужчина. После этого китаянка вызвала полицию, и приехавшие офицеры арестовали преступника.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что у мужчины уже были проблемы с законом — у него есть судимость за кражу. После того как об инциденте узнали пользователи соцсетей, они высмеяли грабителя.

«Если он так устал, возможно, ему не следовало работать «сверхурочно», — шутят комментаторы.

Ранее в Китае арестовали 10-летнего школьника, ограбившего магазин с элитными часами.

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