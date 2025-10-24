Консул заявил о «тревожном» количестве депортированных из Таиланда граждан России

Консул РФ: около 100 россиян депортировали из Таиланда в течение года

За этот год из Таиланда депортировали примерно 100 граждан России за различные нарушения местного законодательства. Об этом рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Королевстве Илья Ильин в беседе с ТАСС.

Консул охарактеризовал этот показатель как тревожный, поскольку за 2024 год из Таиланда депортировали 65 человек.

«Каждый из этих 100 человек был задержан за те или иные нарушения. Да, бывают случаи, когда человека задержали, он смог доказать свою невиновность и его отпустили. Возможно, количество непосредственно задержанных таиландской полицией российских граждан может быть чуть больше, но не сильно больше, чем эта цифра», — сказал Ильин.

Он уточнил, что в большинстве случаев нарушения касаются соблюдения иммиграционного и трудового законодательства.

20 октября сообщалось, что на тайском острове Пханган за несколько дней были задержаны около 20 граждан России, в основном — за визовые нарушения.

Ранее в Таиланде российский турист вызвал полицию, чтобы расплатиться в ресторане.