В Таиланде за несколько дней задержали почти два десятка россиян

РИА Новости: на острове Пханган за несколько дней задержали около 20 россиян

На тайском острове Пханган за несколько дней были задержаны около 20 граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местном полицейском участке.

По словам собеседника агентства, в основном россияне были задержаны за визовые нарушения.

«В камерах временного содержания сейчас находятся около 20 россиян, задержанных за последние три—пять дней разными службами. Больше всего по линии иммиграционной полиции за визовые нарушения, но немало и тех, кого задержала уголовная или туристическая полиция по уголовным обвинениям», — поделился он.

