В Таиланде за несколько дней задержали почти два десятка россиян

РИА Новости: на острове Пханган за несколько дней задержали около 20 россиян
Walter G. Allgöwer/Global Look Press

На тайском острове Пханган за несколько дней были задержаны около 20 граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местном полицейском участке.

По словам собеседника агентства, в основном россияне были задержаны за визовые нарушения.

«В камерах временного содержания сейчас находятся около 20 россиян, задержанных за последние три—пять дней разными службами. Больше всего по линии иммиграционной полиции за визовые нарушения, но немало и тех, кого задержала уголовная или туристическая полиция по уголовным обвинениям», — поделился он.

14 октября издание The Pattaya News сообщало, что в Таиланде турист получил травмы после того, как помочился в общественном месте. Его избил местный житель.

Инцидент произошел в ночь на 13 октября около рынка на Второй улице в Паттайе. Полицейские и медики обнаружили 52-летнего индийского туриста лежащим на асфальте без сознания с тяжелой травмой головы. Мужчине провели сердечно-легочную реанимацию, чтобы стабилизировать состояние, и доставили его в больницу.

Ранее в Таиланде российский турист вызвал полицию, чтобы расплатиться в ресторане.

