В Таиланде российский турист вызвал полицию, чтобы расплатиться в ресторане

В Таиланде турист из России обратился в полицию, чтобы оплатить счет в ресторане
Walter G. Allgöwer/Global Look Press

В Таиланде гражданин России обратился в полицию, чтобы разрешить ситуацию с оплатой счета в ресторане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в Паттайе, где россиянин посетил ресторан, чтобы поужинать. Однако, получив счет, он был неприятно удивлен. Сумма, как утверждается, составила 3,8 тысячи бат (около 10 тысяч рублей). Не согласившись с выставленным счетом, мужчина отказался от оплаты и обратился в полицию.

В результате разбирательства турист внес оплату в размере 1,5 тысячи бат (около 3,8 тысячи рублей).

В конце сентября российскому треш-блогеру Георгию Дзугкоеву запретили посещать Таиланд в течение 99 лет и обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей за непристойное поведение, а именно за экстремальные интимные действия с работницей секс-индустрии на открытой платформе пикапа. Его депортируют из страны с запретом на выезд до 2124 года.

Ранее россиянин устроил ДТП в Таиланде, пострадали ребенок и пожилая женщина.

