В Таиланде российский турист вызвал полицию, чтобы расплатиться в ресторане

В Таиланде турист из России обратился в полицию, чтобы оплатить счет в ресторане

В Таиланде гражданин России обратился в полицию, чтобы разрешить ситуацию с оплатой счета в ресторане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в Паттайе, где россиянин посетил ресторан, чтобы поужинать. Однако, получив счет, он был неприятно удивлен. Сумма, как утверждается, составила 3,8 тысячи бат (около 10 тысяч рублей). Не согласившись с выставленным счетом, мужчина отказался от оплаты и обратился в полицию.

В результате разбирательства турист внес оплату в размере 1,5 тысячи бат (около 3,8 тысячи рублей).

