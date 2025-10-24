Названа сумма компенсаций родственникам погибших при взрыве в Копейске

Руководство завода «Пластмасс» приняло решение выплатить по 10 млн рублей родственникам погибших в результате взрыва на предприятии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По его словам, пострадавшие, в зависимости от тяжести травм, получат от 1 до 2 млн рублей.

В ночь на 23 октября на заводе «Пластмасс» в Копейске произошел мощный взрыв, в результате которого не выжили 10 человек. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности. Позже в Копейском городском округе ввели режим ЧС. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Позднее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту взрыва на предприятии в Челябинской области в центральный аппарат ведомства.

Местный житель Артур, ставший очевидцем ЧП, рассказал в интервью «Газете.Ru» подробности события. По его словам, взрыву предшествовал «залп, который превратился в шар», похожий на фейерверк.

Ранее сообщалось, что страховая компания выплатит по 3 млн рублей родственникам жертв взрыва в Копейске