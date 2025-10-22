На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хинштейн заявил об имеющемся в Курской области резервном плане

Хинштейн: на случай атаки на энергоинфраструктуру Курской области есть план Б
Telegram-канал «Александр Хинштейн»

На случай атак украинских войск на энергетическую инфраструктуру Курской области существует резервный план Б. Об этом в интервью телеканалу «Сейм» заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что власти не оставят население один на один с проблемами. Хинштейн отметил, что по понятным причинам не хочет сейчас вдаваться в детали об имеющихся резервных планах, но в соответствии с ними все объекты социальной инфраструктуры оснащены резервными источниками питания. Кроме того, имеются передвижные котельные.

Губернатор уточнил, что Курская область отправила часть своих передвижных котельных в помощь соседней Белгородской области, но в случае необходимости они будут возвращены.

16 октября в результате ударов украинской армии по энергетическим объектам Курской области город Рыльск и около 40 населенных пунктов в Беловском районе лишились электроснабжения.

Ранее глава Белгородской области назвал серьезными повреждения в энергетике.

Атаки БПЛА на Россию
