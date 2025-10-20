В Белгородской области ликвидируют последствия ударов ВСУ по объектам энергетики

Аварийные службы продолжают ликвидацию последствий ударов со стороны украинских войск по объектам энергетики Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате восстановительных работ в Белгороде и Белгородском районе возникли временные перебои с электроснабжением», — говорится в публикации.

По словам Гладкова, энергетики работают над восстановлением.

Губернатор призвал отнестись с пониманием к данной проблеме и подчеркнул, что свет постараются вернуть в дома как можно скорее.

До этого глава Белгородской области рассказал, что три муниципалитета региона подверглись атакам украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, одной из целей стал многоквартирный дом в Шебекино. В результате были выбиты окна в 14 квартирах и осколками посечен легковой автомобиль.

Кроме того, в Грайворонском округе после атаки беспилотника зафиксировали повреждение линии электропередачи. На этом фоне в четырех населенных пунктах — Заречье-Первое, Глотово, Козинка и Гора-Подол — произошло отключение света. Гладков подчеркнул, что сотрудники аварийных служб приступят к восстановительным работам после их согласования с министерством обороны РФ.

Ранее губернатор сообщил о пострадавшем из-за атаки беспилотника в Белгородской области.