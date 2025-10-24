Ветврач предупредила об опасности частого купания питомцев

Кошек и собак не стоит купать слишком часто, потому что это может навредить их коже и нарушить естественную защиту. Об этом Pravda.Ru рассказала ветеринарный врач сети клиник «Василек» Татьяна Гольнева.

По ее словам, кожа питомцев покрыта естественным жировым слоем, который защищает от пересушивания и раздражений. Частое купание может смыть эту защиту и спровоцировать сухость и зуд. В связи с этим эксперт призвала купать животных только по необходимости.

«У собак допустимо ежедневно промывать лапы и живот после прогулки, но лучше использовать просто воду или мягкий шампунь с увлажняющим эффектом. Лечебные шампуни с хлоргексидином нельзя применять для регулярного ухода — они подсушивают кожу и подходят только при наличии дерматологических проблем», — подчеркнула Гольнева.

Она добавила, что кошки чаще всего справляются с гигиеной самостоятельно.

