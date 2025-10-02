Ветеринары объяснили, почему собаки часто вылизывают лапы

Частое вылизывание лап может сигнализировать о наличии проблем у собаки. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

По их словам, в осенне-зимний период питомцы могут вылизывать лапы чаще, потому что они подвержены влиянию сезонных изменений. Эксперты уточнили, что это может говорить о наличии воспаления кожи.

«Многие владельцы ошибочно полагают, что вылизывание лап — это признак скуки, но это может быть симптомом надвигающегося дискомфорта или развития воспаления», — объяснил руководитель DotDotPet Хэппи Чепмен.

Из-за влажной погоды кожа на подушечках лап собак может размягчаться, из-за чего они становятся восприимчивыми к раздражению и мелким трещинам. Резкие перепады температуры при этом могут вызывать сухость кожи и зуд. Чтобы облегчить состояние животных, важно ополаскивать и тщательно высушивать лапы после прогулок для удаления раздражителей. При появлении других тревожных симптомов стоит обратиться к ветеринару.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что в Москве и Московской области каштаны начали сбрасывать плоды, привлекающие внимание собак. Питомцы действительно нередко проявляют к ним интерес, однако их поедание чревато серьезными последствиями.

