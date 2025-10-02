На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ветеринары объяснили, почему собаки часто вылизывают лапы

Pravda.Ru: собаки могут часто вылизывать лапы из-за зуда
true
true
true
close
SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Частое вылизывание лап может сигнализировать о наличии проблем у собаки. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

По их словам, в осенне-зимний период питомцы могут вылизывать лапы чаще, потому что они подвержены влиянию сезонных изменений. Эксперты уточнили, что это может говорить о наличии воспаления кожи.

«Многие владельцы ошибочно полагают, что вылизывание лап — это признак скуки, но это может быть симптомом надвигающегося дискомфорта или развития воспаления», — объяснил руководитель DotDotPet Хэппи Чепмен.

Из-за влажной погоды кожа на подушечках лап собак может размягчаться, из-за чего они становятся восприимчивыми к раздражению и мелким трещинам. Резкие перепады температуры при этом могут вызывать сухость кожи и зуд. Чтобы облегчить состояние животных, важно ополаскивать и тщательно высушивать лапы после прогулок для удаления раздражителей. При появлении других тревожных симптомов стоит обратиться к ветеринару.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что в Москве и Московской области каштаны начали сбрасывать плоды, привлекающие внимание собак. Питомцы действительно нередко проявляют к ним интерес, однако их поедание чревато серьезными последствиями.

Ранее стало известно, сколько россиян не хотят гулять с собаками.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами