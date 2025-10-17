Ветеринар объяснил, могут ли питомцы выявить заболевание у хозяина

У собак есть большое количество обонятельных рецепторов, которые помогают им выявить заболевание у своего хозяина. Об этом «Москве 24» рассказал ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

По его словам, домашние питомцы способны распознать патологии с точностью до 98%, включая нарушения работы щитовидной железы.

«В домашних условиях без дрессировки собака может проявлять беспокойство и активно обнюхивать измененные участки тела, как в случае с укушенной ногой, но для массового скрининга заболеваний требуется профессиональная подготовка», — сказал Уражевский.

Врач-терапевт Надежда Чернышова, в свою очередь, добавила, что кошки могут реагировать на эмоциональное состояние человека — ложиться на больное место или пытаться успокоить хозяина тактильным контактом.

Руководитель ветеринарной клиники доктора Логинова Николай Логинов до этого говорил, что домашние кошки могут распознавать недомогания человека и снижать болевые ощущения. По его словам, у эти питомцы реагируют на проблемные зоны организма.

