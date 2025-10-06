Юноши месяцами насиловали учительницу, обокрали ее и сожгли квартиру

В Австрии группа подростков надругалась над учительницей и подожгла ее квартиру

Подростков из Австрии обвинили в преступлениях, совершенных в отношении учительницы. Об этом сообщает Spiegel.

Всего перед судом предстанут семь подростков из Вены, им от 14 до 17 лет. По данным издания, издеваться над 30-летним педагогом школьники, среди которых был ее бывший ученик, начали в апреле 2024 года.

Как рассказала сама пострадавшая, молодые люди представлялись участниками преступной группировки и запугивали ее. Юноши приходили к ней домой, где употребляли наркотики вместе с педагогом и, пользуясь ее состоянием, насиловвали.

Позже они стали давить на женщину и требовать, чтобы она платила за еду и напитки, поездки на такси. Помимо этого, школьники украли у нее деньги. Когда учительница уехала в другой город, ее квартиру подожгли. Все это продолжалось в течение месяцев.

Адвокаты подростков заявили, что близость происходила по обоюдному согласию. Сами молодые люди признали себя виновными только в кражах, употреблении запрещенных веществ и поджоге.

