На заводе в Копейске произошел мощный взрыв. Власти опровергли версию о дроне

Число погибших при взрыве на «Заводе пластмасс» в Копейске увеличилось до семи

На заводе пластмасс в Копейске произошел мощный взрыв, в результате которого погибли семь человек и шесть пострадали. По данным властей, угрозы жителям города нет, но на предприятии произошел повторный хлопок. Причиной ЧП предварительно называют нарушение техники безопасности. Версия атаки беспилотника не подтверждается.

Мощный взрыв произошел на одном из предприятий города Копейска, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Угрозы жителям города и гражданским объектам нет», — написал он.

Позже глава региона уточнил, что, по предварительным данным, в результате взрыва погибли семь человек, шесть получили ранения. Власти пообещали оказать семьям погибших и пострадавших необходимую помощь и поддержку. При этом версия атаки беспилотника не подтвердилась.

«В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается», — написал Текслер, комментируя версию, активно обсуждавшуюся в соцсетях.

Около полуночи мск стало известно, что на территории предприятия произошел повторный взрыв. По информации Telegram-канала 112, в момент ЧП на смене находились 15 человек. Предварительная причина происшествия — нарушение техники безопасности. На месте работают экстренные службы, проводится разбор завалов.

Рассказы очевидцев

Очевидцы рассказывают, что взрывная волна ощущалась в разных районах города — во многих домах дрожали стены и окна.

«Стояла у окон, слышу резкий хлопок, очень острый, будто очень слабые салюты под окном делают. Вижу: начинают трястись окна. По телу прошла вибрация», — рассказала РБК одна из женщин.

«Я очень сильно почувствовал. Руки тряслись. У нас очень сильно трясло дом», — сообщил житель Копейска.

«Я сидел играл в компьютер, и тут резко очень сильная вибрация дома — казалось, что он упадет. Была очень жесткая тревога, я сразу подумал, что упал метеорит, далее сразу я услышал два взрыва и подумал, что это было где-то в одном километре, потому что прям слишком сильная вибрация дома из стороны в сторону была», — рассказал РБК еще один житель города.

По данным портала «Челябинск онлайн», у проходной предприятия собрались десятки людей.

«Работники обсуждают, кто где из коллег сейчас находится. Часть собравшихся — те, кто только пришел на смену. Их даже не пустили на территорию», — пишет 74.ru.

Корреспондент портала заметил у проходной мужчину в крови, которого встретила жена.

«Меня обработали, все нормально, — успокаивает он супругу. — Но я в шоке еще».

Что известно о заводе

По данным из открытых источников, копейский «Завод пластмасс» — одно из ведущих предприятий по производству взрывчатых веществ для горнодобывающей промышленности , включая компоненты, получаемые при утилизации изделий военного назначения.

В августе 2023 года на складе предприятия «Пиро-Росс» в подмосковном Сергиевом Посаде, также занимавшемся утилизацией боеприпасов, произошел сильный взрыв, в результате которого погибли девять человек, более сотни получили ранения.

По данным следствия, причиной ЧП стало нарушение правил хранения взрывчатых веществ. Тогда город удалось уберечь от катастрофических последствий лишь благодаря тому, что часть пороха (около четырех тонн) в соседнем помещении не сдетонировала.