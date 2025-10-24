На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В двух аэропортах России сняли временные ограничения на полеты

Росавиация: временные ограничения сняты в аэропортах Геленджика и Краснодара
true
true
true
close
Аэропорт Краснодар

В аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковский) сняты временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Также временные ограничения были введены в аэропортах Калуги (Грабцево) и Волгограда.

24 октября в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 111 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. По данным ведомства, больше всего беспилотников сбили над Ростовской областью (34) и Брянской областью (25). 11 дронов ликвидировали над Калужской областью, десять — в небе над Новгородской областью.

Еще по семь объектов перехватили над Белгородской областью и в республике Крым. Пять БПЛА сбили над Тульской областью, четыре — над территорией Краснодарского края. По два дрона уничтожили над Волгоградской и Орловской областями. Кроме того, по одному беспилотнику силы ПВО ликвидировали над Липецкой и Тверской областями, а также в Московском регионе и над акваторией Азовского моря.

Ранее на территории аэропорта в Орле нашли учебные авиабомбы.

Атаки БПЛА на Россию
