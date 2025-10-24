В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и отправление самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время устанавливается срок действия ограничений и их возможное влияние на расписание рейсов.

23 октября временные ограничения были введены в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово.

В Орске в 7:20 мск ввели ограничения на работу аэропорта. Аналогичные меры начали действовать в калужском аэропорту Грабцево.

В Минобороны РФ рассказали, что в течение ночи над территорией страны перехватили 139 украинских беспилотников. Наибольшее количество целей — 56 — уничтожили в Белгородской области. В Брянской области сбили 22 дрона, в Воронежской области — 21, в Рязанской области — 14, в Ростовской области — 13. Еще четыре БПЛА ликвидировали в Крыму, по два — в Калужской, Тамбовской, Орловской и Волгоградской областях, один — в Курской области.

Ранее в Росавиации рассказали, когда сертифицируют российско-белорусский самолет.