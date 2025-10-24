В четырех аэропортах России ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Геленджика, Краснодара (Пашковский) и Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время устанавливается срок действия ограничений и их возможное влияние на расписание рейсов.

Также в ночь на 24 октября временные ограничения были введены в аэропорту Волгограда.

В Минобороны РФ сообщали, что в течение прошлой ночи над территорией страны перехватили 139 украинских беспилотников. Наибольшее количество целей — 56 — уничтожили в Белгородской области. В Брянской области сбили 22 дрона, в Воронежской области — 21, в Рязанской области — 14, в Ростовской области — 13. Еще четыре БПЛА ликвидировали в Крыму, по два — в Калужской, Тамбовской, Орловской и Волгоградской областях, один — в Курской области.

Ранее обломки беспилотника попали в автобус с пассажирами в Московской области.