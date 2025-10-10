Фигуранты дела о хищении денег у бойцов СВО могут скрываться в СНГ

РИА: трое фигурантов дела о хищении денег у бойцов СВО могут скрываться в СНГ

Трое фигурантов уголовного дела о хищениях денег у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево могут скрываться от следствия в странах СНГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования дела.

«Данные лица являются водителями такси. Они, предположительно, могут скрываться в странах СНГ, у себя на родине», — сказал источник.

До этого Следственный комитет России объявил в международный розыск троих обвиняемых по уголовному делу о хищении денежных средств у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево. Фигурантам заочно предъявлены обвинения в участии в организованном преступном сообществе, в хищении и вымогательстве.

По версии следствия, фигуранты, действуя в составе преступного сообщества, похищали, вымогали и обманным способом получали деньги у участников СВО, прибывающих в Шереметьево. Членами преступной группировки были сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево. Злоумышленники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышения цен на такси.

В аэропорту подыскивали бойцов СВО и предлагали им услуги такси изначально по адекватным ценам. В конце поездки сумма менялась, например, 2 тысячи рублей могли превратиться в 40 тысяч или даже 90 тысяч рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ отдавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием. Сумма ущерба составила более 3 млн рублей.

По данному делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной группировки Алексей Кабочкин. Несколько подозреваемых заключили досудебное соглашение со следствием.

Ранее в деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево установили 50 потерпевших.