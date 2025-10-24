На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Таксист-мигрант получил срок за изнасилование пассажирки в Хабаровске

В Хабаровске вынесли приговор таксисту-мигранту, изнасиловавшему пассажирку
true
true
true
close
Shutterstock

В Хабаровске таксист-мигрант получил срок за изнасилование пассажирки. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда города.

Иностранец, работавший водителем такси, вез ранее незнакомую ему женщину. Во время поездки водитель схватил пассажирку за волосы, насильно переместил ее на заднее сиденье, и, применив физическую силу, обездвижил. После этого злоумышленник ее изнасиловал.

Во время разбирательства мигрант не признал свою вину, утверждая, что половой акт был добровольным. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 131 УК РФ — изнасилование. Ему назначили наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. С него также взыскали компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей в размере 300 000 рублей.

Ранее мужчина надругался над несовершеннолетней соседкой и получил 12 лет строгого режима.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами