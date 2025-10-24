Таксист-мигрант получил срок за изнасилование пассажирки в Хабаровске

В Хабаровске таксист-мигрант получил срок за изнасилование пассажирки. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда города.

Иностранец, работавший водителем такси, вез ранее незнакомую ему женщину. Во время поездки водитель схватил пассажирку за волосы, насильно переместил ее на заднее сиденье, и, применив физическую силу, обездвижил. После этого злоумышленник ее изнасиловал.

Во время разбирательства мигрант не признал свою вину, утверждая, что половой акт был добровольным. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 131 УК РФ — изнасилование. Ему назначили наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. С него также взыскали компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей в размере 300 000 рублей.

