Мужчина надругался над несовершеннолетней соседкой и получил 12 лет строгого режима

В Москве мужчина получил 12 лет колонии за надругательство над соседкой
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Москве вынесли приговор мужчине, который надругался над несовершеннолетней соседкой. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 7 июня этого года в квартире жилого дома на улице Палехской. Установлено, что мужчина, находясь в жилище с несовершеннолетней соседкой, надругался над ней.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ. Позже, в ходе следствия, мужчина признал свою вину в полном объеме.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее пьяный россиянин затащил девушку-подростка в свою квартиру и изнасиловал.

