Пожар произошел в ангаре в Санкт-Петербурге

МЧС: пожар площадью 300 кв. метров произошел в ангаре в Петербурге
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пожар в ангаре площадью 300 кв. м. произошел в Невском районе Петербурга. Об этом пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что о пожаре сообщили в 22:40, он произошел в доме 31 А по Хрустальной улице.

«В ангаре размером 10 на 30 метров происходит горение по всей площади. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в публикации.

К ликвидации возгорания было привлечено 20 человек личного состава и четыре единицы техники.

Ранее стало известно, что пожар произошел в Богородском. Загорелся одноэтажный склад в комплексе «Атлант-парк». Telegram-канал 112 уточнил, что помещение арендует издательство «Просвещение» и компания «Сток Трейдинг».

До этого в МЧС РФ заявили, что почти во всех федеральных округах России, за исключением Центрального, в грядущие майские праздники прогнозируется сложная обстановка с пожарами. Органы осуществляют проверки объектов и дачных участков, а также инструктажи среди населения. По словам представителя МЧС, такие мероприятия направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан и сохранности их имущества.

Ранее был локализован пожар на складе в Подмосковье.

