Ребенок не выжил во время пожара в Волгограде

В Волгограде произошел пожар, в результате которого не смогли спасти ребенка. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по региону сообщает «Волгоград РТВ».
Инцидент произошел 20 октября около в квартире на улице Бурейской в Дзержинском районе — в жилище на площади в три квадратных метра загорелись вещи. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб погасили огонь.
Несмотря на усилия спасателей, в результате случившегося не выжил ребенок 2021 года рождения. Причина возгорания в многоквартирном доме на данный момент устанавливается.
До этого в Иркутской области школьники устроили пожар на сеновале во время игр со спичками. В результате сгорело 450 тюков сена, сумма причиненного ущерба устанавливается.
Ранее российский пенсионер пытался сжечь возлюбленную и ее внука после ссоры.