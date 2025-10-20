Ребенок не выжил во время пожара в Волгограде

В Волгограде во время пожара в многоквартирном доме не выжил ребенок

В Волгограде произошел пожар, в результате которого не смогли спасти ребенка. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по региону сообщает «Волгоград РТВ».

Инцидент произошел 20 октября около в квартире на улице Бурейской в Дзержинском районе — в жилище на площади в три квадратных метра загорелись вещи. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб погасили огонь.

Несмотря на усилия спасателей, в результате случившегося не выжил ребенок 2021 года рождения. Причина возгорания в многоквартирном доме на данный момент устанавливается.

