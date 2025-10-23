С ростовского экс-замгубернатора и его жены взыскали более ста миллионов рублей

Суд в Ростове-на-Дону взыскал около ₽165,7 млн с экс-замгубернатора и его жены

Кировский районный суд Ростова-на-Дону поддержал иск Генеральной прокуратуры о взыскании в доход государства свыше 160 млн рублей с бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева, которого обвиняют в получении взятки и хранении оружия, и его супруги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

«Суд решил: исковые требования первого заместителя генерального прокурора РФ в интересах Российской Федерации к Кушнареву Виталию Васильевичу, Кушнаревой Оксане Викторовне об обращении в доход государства денежных средств удовлетворить», — сказано в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что в доход государства должны быть обращены изъятые у Кушнарева денежные средства в размере около 102,2 млн рублей, а также взыскать солидарно с экс-замгубернатора и его жены Оксаны Кушнаревой в доход РФ 63,5 млн рублей.

В конце марта сообщалось, что Виталий Кушнарев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. По версии следствия, бывший чиновник в октябре прошлого года потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории Ростовской области.

