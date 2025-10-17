На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Уфе арестован сотрудник Госжилнадзора по делу о взятках

Чиновник Госжилнадзора рассмеялся во время ареста по делу о взятках
true
true
true
close
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Уфе задержали еще одного чиновника по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Башкирии.

Во время задержания начальника отдела пожарного надзора Госкомитета республики по жилищному и строительному надзору, он рассмеялся, заявив, что «давно ждал, устал».

По версии следствия, фигурант дела в июле 2024 года, находясь в сговоре с руководителем госкомитета и другими сотрудниками, получил от руководителя коммерческой организации 200 тыс. рублей. Компания проводила реконструкцию объекта. За взятку чиновник подписал и выдал положительное заключение о соответствии постройки проектной документации и нормативам. В Следственном комитете уточнили, что чиновник получил деньги через начальника организационно-контрольного отдела Госжилнадзора.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СК. Сейчас по делу проводятся первоначальные следственные действия.

Ранее владельца строительной фирмы «Зенит-Групп» арестовали за взятку чиновнику.

