Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ростовский экс-замгубернатора пойдет под суд по делу о взятке

В суд направлено дело о взятке против ростовского экс-замгубернатора Кушнарева
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

В Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону направлено дело в отношении бывшего замгубернатора – министра транспорта региона Виталия Кушнарева. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ, передает РИА Новости.

Кушнарев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

По версии следствия, экс-чиновник в октябре 2024 года потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории Ростовской области.

Предприниматель обратился в УФСБ России по региону, после чего Кушнарева задержали при получении первой части взятки в размере 27 млн рублей.

Кроме того, в ноябре бывший замгубернатора незаконно приобрел пистолет «Кольт» и патроны к нему, которые хранил в своем доме не имея разрешения.

26 марта в Ленинский райсуд Магнитогорска осудил бывшего депутата Чесменского района Гургена Мурадяна, уже отбывающего срок за педофилию и хранение оружия.

Ранее начальника ГИБДД поймали на продаже красивых госномеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами