Ростовский экс-замгубернатора пойдет под суд по делу о взятке

В суд направлено дело о взятке против ростовского экс-замгубернатора Кушнарева

В Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону направлено дело в отношении бывшего замгубернатора – министра транспорта региона Виталия Кушнарева. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ, передает РИА Новости.

Кушнарев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

По версии следствия, экс-чиновник в октябре 2024 года потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории Ростовской области.

Предприниматель обратился в УФСБ России по региону, после чего Кушнарева задержали при получении первой части взятки в размере 27 млн рублей.

Кроме того, в ноябре бывший замгубернатора незаконно приобрел пистолет «Кольт» и патроны к нему, которые хранил в своем доме не имея разрешения.

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