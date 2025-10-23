На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пособник украинских террористов получил суровый приговор в Петербурге

Суд в Петербурге осудил на 18 лет пособника украинских террористов
Первый Западный окружной военный суд вынес приговор 25-летнему петербуржцу, обвиняемому в совершении ряда преступлений по заданию членов украинской террористической организации. Об 78.ru сообщил источник.

По данным источника, молодого человека задержали в феврале 2024 года. Он по указанию украинских террористов занимался сбором информации о промышленных объектах, проходил обучение по изготовлению взрывных устройств и разместил одно из них в скрытом месте.

Суд признал его виновным в совершении особо тяжких террористических преступлений и государственной измене и назначил 18 лет лишения свободы.

До этого жителя Калининграда приговорили к 15 годам лишения свободы за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и террористической организации, а также госизмену. Суд установил, что зимой 2024 года фигурант осознанно переводил деньги участникам террористической организации. С сентября 2022 года по февраль 2024-го он также финансировал формированиям ВСУ.

Ранее было названо количество осужденных в России за госизмену и шпионаж.

