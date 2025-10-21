Названо количество осужденных в России за госизмену и шпионаж

В первые шесть месяцев 2025 года в России были осуждены за государственную измену 105 граждан страны, а за шпионаж были вынесены приговоры 11 иностранцам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Судебного департамента при Верховном суде РФ.

По информации департамента, двое обвиняемых в госизмене получили пожизненные сроки. Среди осужденных было пятеро несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. Самой многочисленной стала возрастная группа от 18 до 30 лет (44 осужденных), возраст 27 приговоренных к срокам составил от 31 года до 40 лет, 15 осужденным — от 41 до 50 лет, 11 относятся к возрастной группе от 51 года до 60 лет, двое — в возрасте от 61 года до 65 лет и один — старше 66 лет. Среди этих людей оказались 15 рабочих, три государственных и муниципальных служащих, восемь учащихся и студентов, столько же предпринимателей, шесть военных и столько же адвокатов или нотариусов.

Все 11 иностранцев, осужденных за шпионаж, являются гражданами стран СНГ. Четверо из них относятся к возрастной группе от 18 до 30 лет, пятеро — от 31 до 40 лет, двое — от 41 до 45 лет.

